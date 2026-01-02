Un museo de Toledo se cuela en el top 3 más visitado de 2025 de la Red de Museos Estatales

Los 16 Museos Estatales dependientes del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, han recibido 2.878.631 visitantes en 2025, lo que supone un descenso del 7,77% respecto a las visitas de 2024, cuando se registraron 3.121.418.

Desde el Ministerio que dirige Ernest Urtasun han recordado que este año ha tenido lugar el cierre temporal del Museo Sorolla, uno de los más visitados el pasado año.

En 2024, hubo un aumento de visitas en los 16 museos estatales del 10,53% con respecto a 2023, cuando se obtuvieron 2.823.993. Así, 2024 tuvo el mejor dato de afluencia de público desde el año 2000.

Entre los Museos dependientes de Cultura más concurridos está, otro año más, el Museo Arqueológico Nacional que ha alcanzado su primer récord histórico desde 2024. Ha registrado 864.201 visitantes, un 37,76% más que el año anterior. En 2014, año en el que reabrió sus puertas tras una reforma integral del edificio, recibió la visita de 768.836 personas.

El segundo museo más visitado, y siguiendo la tendencia de la serie histórica, es el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en Santillana del Mar (Cantabria), que este año ha registrado 293.700 visitantes, una cifra que supera ligeramente la de 2024, un 0,31% más, y que es la más alta de los últimos 10 años.

Le siguen el Museo Sefardí en Toledo, el tercero más visitado de la Red de Museos Estatales, con 256.468 visitantes; y el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida que, con 224.890 visitantes, incrementa su cifra de 2024 en un 21,97% más, coincidiendo con los cierres del museo por las obras de ampliación y remodelación de su emblemática sede, diseñada por Rafael Moneo, que celebra su 40 aniversario en 2026.

Por otra parte, los museos estatales ubicados en Valladolid también han experimentado un aumento de visitantes en relación con las cifras registradas en 2024. Por un lado, el Museo Casa de Cervantes ha sido visitado en 2025 por 37.969 personas, un 7,26% más que el año anterior y, por otro, el Museo Nacional de Escultura, por 180.226 personas, un 5,56% más. Ambos museos encadenan cinco años consecutivos de mejora de sus registros.

El Museo Nacional de Antropología de Madrid, que este año ha celebrado su 150 aniversario, ha registrado 87.679 visitas, incrementando ligeramente su cifra de 2024, un 0,83%, y siendo su mejor registro en los últimos cinco años.

Se mantienen en registros similares a años anteriores con ligeras variaciones el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’ en Valencia (186.534 visitantes), el Museo del Greco en Toledo (149.432), el Museo Nacional del Romanticismo (115.472), el Museo Cerralbo (109.747), el Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (98.920), el Museo Nacional de Artes Decorativas (97.722) y el Museo de América (89.077), en Madrid, así como el Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQVA en Cartagena (Murcia) que ha registrado 86.594 visitantes.

EL 78% DE LOS VISITANTES SON NACIONALES

En cuanto a la procedencia del público de los Museos Estatales, éste es mayoritariamente de origen nacional, en un 78%, frente al 22% de turistas extranjeros.

De estos últimos, son las personas procedentes de Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido, por ese orden, las que más los visitan.

Durante 2025, estos museos han celebrado un total de 72 exposiciones en las que lideran temas como «perspectiva de género y el compromiso con la participación de las mujeres, a la labor de creadores contemporáneos o a la investigación en torno a las colecciones, su origen y su contexto histórico».