Toledo activa de forma preventiva el plan de actuación frente a nevadas y heladas

El Ayuntamiento de Toledo ha activado este viernes de forma preventiva el plan de actuación frente a nevadas y heladas en fase de prealerta, ante la previsión de un episodio de inestabilidad meteorológica entre este sábado 3 de enero y el martes 6 de enero, coincidiendo también con la celebración de la Cabalgata de Reyes.

El Consistorio toledano ha señalado en una nota de prensa que, según los informes de previsión meteorológica, se espera un descenso progresivo de las temperaturas, con mínimas cercanas o inferiores a los 0 grados, así como la posibilidad de precipitaciones débiles en forma de aguanieve o nieve, especialmente entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

La concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina, ha señalado que de cara a las próximas horas y ante la previsión meteorológica, el Ayuntamiento de Toledo se ha preparado para poder garantizar la movilidad y la seguridad de los ciudadanos.

Así, Molina ha señalado que el Ayuntamiento de Toledo cuenta con maquinaria y medios específicos para actuar ante posibles episodios de hielo y nieve y con 30.000 kilos de sal que serán distribuidos de forma descentralizada en sacos para evitar la formación de placas de hielo.

Además, ha añadido que el Consistorio está trabajando para poder tener más kilos de sal «si la previsión meteorológica se prolonga».

De este modo, se han activado medidas preventivas que incluyen el seguimiento continuo de la evolución meteorológica, la vigilancia de las zonas más sensibles —como el Casco Histórico, la zona Norte y Santa Bárbara— y el salado preventivo de las vías prioritarias, con especial atención a los accesos a hospitales, servicios esenciales y al recorrido de la Cabalgata.

El Consistorio ha recomendado a la ciudadanía extremar la precaución en los desplazamientos, especialmente durante las horas nocturnas y a primera hora de la mañana, y ha recordado que el dispositivo se irá adaptando a la evolución real del episodio meteorológico y se informará puntualmente del mismo.