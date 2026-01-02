Mal inicio de año en este pueblo de Toledo: denuncian que 200 viviendas estuvieron 12 horas sin luz el 1 de enero

El Ayuntamiento de Mora (Toledo) ha denunciado que 200 viviendas de esta localidad estuvieron el día 1 de enero casi doce horas sin luz, por lo que ha avanzado que trasladará una queja a la compañía suministradora, para que «tome las medidas necesarias para dar una solución de manera urgente» a esta situación.

El Ayuntamiento de Mora ha denunciado esta situación a través de un mensaje publicado en la red social Facebook, consultado por EFE, y ha lamentado que las familias afectadas «se sintieron indefensas y ninguneadas por la compañía, que desoía y no daba solución a sus avisos y quejas».

Ante «la reiteración de cortes del suministro eléctrico» que se sufren en la localidad en las últimas semanas, el alcalde de Mora, Emilio Bravo, ha contactado este viernes con la Oficina Municipal de Información al Consumidor en Mora, para realizar una denuncia de esta situación y de las «reiteradas averías» a la compañía responsable del suministro en la localidad, Unión Fenosa, para que «tome las medidas necesarias para dar solución de manera urgente a las demandas de los vecinos afectados».

Además, ha avanzado que la próxima semana elevará esta queja a la compañía y se informará de cómo los vecinos afectados pueden también trasladar sus denuncias, quejas o demandas través de la OMIC.