Gran avance estratégico en el Centro Regional de Transfusión de Toledo con una iniciativa inédita

La Coordinación de Trasplantes y el Centro Regional de Transfusión del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo han puesto en marcha el primer Banco de Tejidos con el que refuerza la capacidad asistencial del centro sanitario.

El Banco de Tejidos es una instalación especializada donde se recolectan, procesan, conservan y distribuyen tejidos humanos con fines médicos, que se destinan principalmente a trasplantes y cirugías reconstructivas.

Según informa el Gobierno regional, cada tejido se somete a estrictos controles de calidad y seguridad, garantizando su viabilidad y minimizando riesgos, y se registra de forma que se pueda rastrear desde el donante hasta el receptor garantizando su trazabilidad.

Proporciona soporte a varias especialidades médicas. En el caso de los tejidos osteotendinosos, procesa, analiza y distribuye tejido osteotendinoso alogénico para reparaciones y reconstrucciones óseas y tendinosas en el área de Traumatología y Cirugía Ortopédica y tejido craneal autólogo en el caso de Neurocirugía. Además, gestiona tejidos procedentes de otros bancos ampliando las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes.

En el caso de los progenitores hematopoyéticos, procesa las muestras obtenidas del paciente con el fin terapéutico del trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, también conocido como trasplante de médula ósea.

Se encuentra situado en el Centro Regional de Transfusión de Toledo-Guadalajara dado que ofrece las condiciones ideales para garantizar la seguridad, calidad y eficiencia en la gestión de tejidos humanos.

Foto: Primer Banco de Tejidos/ JCCM

Cuenta con infraestructura especializada, como dos salas blancas certificadas y diferenciadas, una para el procesamiento de tejidos osteotendinoso y otra para el de progenitores. Esto eleva los estándares de calidad al estar completamente separados los circuitos de ambos tipos de tejidos.

De igual modo, tiene sistemas de almacenamiento en frío y equipamiento de laboratorio, que permiten cumplir con los estrictos estándares legales y sanitarios exigidos para el procesamiento y conservación de tejidos.

Se ha establecido un circuito ágil y seguro entre el Centro Regional de Transfusión y el Hospital Universitario de Toledo, que abarca desde la donación o recolección de los tejidos hasta la entrega de los mismos, garantizando que los procesos de conservación y distribución de tejidos se realicen bajo protocolos homogéneos de seguridad, reduciendo riesgos y mejorando la eficiencia en beneficio de los pacientes.

Contar con un Banco de Tejidos supone un avance estratégico para el hospital, ya que permite ofrecer tratamientos más rápidos y seguros, optimizar recursos buscando la eficiencia, mejorar la coordinación entre especialidades y contribuir a la formación y la investigación médica.

Para su funcionamiento, un banco de tejidos debe cumplir estrictos requisitos legales, técnicos y organizativos, incluyendo autorización sanitaria, instalaciones certificadas con salas de procesamiento controladas, equipamiento especializado, protocolos de calidad y seguridad, sistemas de trazabilidad y personal formado específicamente en la gestión y manipulación de tejidos humanos.

El Banco de Tejidos de Toledo cumple con toda la normativa europea vigente en materia de tejidos y está capacitada para cumplir con los requisitos exigidos por la normativa europea SoHo cuya entrada en vigor está prevista para 2027.

Este proyecto ha sido posible gracias a la implicación de todos los profesionales que han participado en este proyecto, así como el aprendizaje compartido con otros centros, reafirmando su compromiso con la innovación, la seguridad y la excelencia en la atención sanitaria.