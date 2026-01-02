El alcalde de Toledo avanza que 2026 será «el año de la batalla judicial» por los fondos europeos

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha avanzado que 2026 será «el año de la batalla judicial» para reclamar los fondos europeos EDIL y también ha valorado que será un año repleto de efemérides culturales, como el 800 aniversario de la Catedral de Toledo o los 40 años de la ciudad como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

En una entrevista en la Cadena Cope y de la que ha informado el Ayuntamiento de Toledo en una nota de prensa, Velázquez ha hecho un balance «muy positivo» del año 2025 para la ciudad, pues ha asegurado que «se han consolidado los compromisos del equipo de gobierno» y «se ha generalizado la idea de que en Toledo se hacen cosas para solucionar problemas enquistados desde hace años».

Velázquez ha destacado la importancia de actuaciones como la obra hidráulica de Azucaica, “la más importante que nunca ha realizado el Ayuntamiento en el barrio para evitar inundaciones” y cuya segunda fase ya está en marcha.

También ha señalado la recuperación del campo de fútbol Carlos III o el Centro de Mayores de Buenavista.

Velázquez también ha subrayado actuaciones, “que se ven menos, pero son igual de importantes”, como el Plan de Vertidos Cero, la puesta en marcha de la primera comunidad energética del Casco Histórico, el impulso al proyecto Toledo Emerge, “el mayor plan de recuperación de edificios abandonados de España”, o la aprobación de la ordenanza de turismo que ya ha entrado en vigor y que busca “garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes”.

Además, el alcalde ha señalado que 2025 ha sido clave “y muy positivo” para el deporte con Toledo como Ciudad Europea del Deporte, que ha permitido renovar instalaciones y batir récord de usuarios en el Patronato Deportivo Municipal con más de 8.000 inscritos.

En materia de planificación urbanística, el alcalde ha valorado la presentación del borrador del nuevo Plan de Ordenación Municipal, «un documento clave para garantizar la cohesión de los barrios, mejorar la movilidad y dar respuesta al acceso a la vivienda, con la posibilidad de construir hasta 16.000 nuevas viviendas, aproximadamente la mitad con algún régimen de protección pública».

En este sentido, ha informado de que el objetivo es lograr la aprobación inicial a mediados de 2027.

Como nota negativa del 2025, Velázquez ha lamentado la pérdida de 20 millones de euros de los fondos europeos, algo “que ha sido verdaderamente doloroso para la ciudad”, en lo que ha calificado como una decisión “injusta y arbitraria”.

Por ello ha avanzado que el 2026 será el año de la batalla judicial “para tratar de recuperar lo que por justicia corresponde” a la ciudad, y se ha mostrado confiado de que sea el año de la solución definitiva para la estación de autobuses y las escaleras mecánicas del Miradero.

También ha adelantado que será «un año fundamental» para avanzar en los trámites de la conexión que el Ayuntamiento ha impulsado entre Azucaica y el Polígono.

Por último, Velázquez ha subrayado que será un año marcado por las efemérides como el 800 aniversario de la Catedral, el 450 aniversario del Teatro de Rojas, los 40 años de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y el 25 aniversario del Consorcio de Toledo, lo que “intensificará todavía más la vida cultural en un año maravilloso para disfrutar en Toledo”.