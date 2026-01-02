Concedían prestamos con altos intereses sometiendo después a sus víctimas a extorsiones en Toledo y Madrid; hay tres detenidos

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Valmojado, en el marco de la operación ‘Camboyano’, ha logrado detener a tres varones, integrantes de un grupo criminal que se dedicaba a la concesión de préstamos con intereses excesivamente altos, exigiendo como garantía vehículos de alta gama y sometiendo posteriormente a sus víctimas a amenazas y extorsiones para garantizar el cobro.

A los detenidos se les acusa de delitos de detención ilegal, amenazas con armas de fuego, lesiones, extorsión y apropiación indebida. Los agentes, según informa el instituto armado, han llegado a intervenir efectos por un valor aproximado de 375.000 euros.

La investigación se inició tras denuncia interpuesta por delitos de agresión y amenazas graves en la localidad de Casarrubios del Monte (Toledo), donde varios individuos llegaron incluso a amenazar con un arma de fuego a la víctima.

Ante la gravedad de los hechos, las labores llevadas a cabo por los agentes permitieron identificar a tres individuos pertenecientes a un mismo clan familiar.

Hasta el momento se ha comprobado que el grupo mantenía sometidas al menos a tres víctimas en localidades de Toledo y Madrid.

Tras las gestiones realizadas en varios distritos de la Comunidad de Madrid, los agentes consiguieron localizar los domicilios de los presuntos autores, procediendo a la entrada y registro junto con el apoyo del grupo de Reserva y Seguridad de Valdemoro (GRS-1).

Como resultado de la operación, se ha procedido a la detención de todos los integrantes del grupo criminal siendo un total de tres varones, se han localizado tres armas de fuego simuladas y diferentes armas prohibidas, se han recuperado un total de tres vehículos de alta gama valorados en aproximadamente 250.000 euros, así como joyas y relojes de lujo valorados en unos 100.000 euros, además de cerca de 25.000 euros en efectivo y diversa documentación incriminatoria.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 41 de Madrid ha decretado el ingreso en prisión provisional de dos de los detenidos.