Apuñalado un hombre en una multitudinaria pelea en Talavera de la Reina

Un hombre de 43 años ha sido apuñalado esta madrugada durante una pelea multitudinaria en la vía pública en Talavera de la Reina (Toledo).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el aviso se ha recibido a las 00:47 horas de la madrugada de este viernes por una reyerta entre varias personas en la calle Alférez Provisional, durante la cual un hombre de 43 años ha sido apuñalado.

El herido ha sido atendido por una UVI en el lugar de los hechos y posteriormente ha sido trasladado por medios propios a un centro de salud de la localidad.

También se han desplazado a la zona efectivos de la Policía Nacional y Local.