Descubre los ganadores de la San Silvestre de Talavera de la Reina; la más multitudinaria de su historia

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha dado la salida a la XLIII edición de la San Silvestre Talaverana, la más multitudinaria celebrada hasta la fecha, con más de 3.200 corredores, y en la que se han proclamado vencedores Brahim El Ourzadi con un tiempo de 14:54 minutos y Ella Martín con 18:13 minutos.

En la línea de salida, el alcalde ha estado acompañado por el concejal de Deportes, Antonio Núñez, así como por varios concejales del equipo de Gobierno, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Gregorio ha querido agradecer expresamente la implicación de Evedeport, entidad organizadora del evento junto a la Concejalía de Deportes, así como la colaboración de los patrocinadores, Policía Local, Servicios Generales del Ayuntamiento, Protección Civil, y de todas las personas que han hecho posible, un año más, la celebración de esta emblemática prueba.

Por su parte, el concejal de Deportes ha destacado que el elevado número de inscritos ha convertido la San Silvestre en «toda una fiesta del deporte y del atletismo en particular», subrayando que ha sido la mejor manera de cerrar el calendario de actividades deportivas del año 2025.

Núñez ha recordado además que, previamente a la carrera absoluta, se celebraron las carreras infantiles desde las 16:30 horas, fomentando la participación y los valores deportivos desde edades tempranas.

Al finalizar la prueba absoluta el alcalde, acompañado por el edil de Deportes, Antonio Núñez, y el de Urbanismo, Benedicto García, han llevado a cabo la entrega de premios a las diferentes categorías.