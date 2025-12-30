Operativo especial de tráfico con motivo de las migas y de la San Silvestre este miércoles 31 de diciembre en Toledo; los detalles

El Ayuntamiento de Toledo y la Policía Local han puesto en marcha un dispositivo especial de tráfico de cara a los diversos eventos que se celebran este miércoles 31 de diciembre en la ciudad de Toledo, y que afectan a diferentes barrios de la ciudad.

Por la mañana, y con motivo de las tradicionales migas de Santa Teresa y la previsible concentración de público en la zona, si las circunstancias lo aconsejan se cortará el tráfico entre las 12.00 y las 19.00 horas en el primer tramo de la calle Colombia (desde Avenida de América); en la calle Costa Rica; en la calle Chile y en la Plaza de Cuba. Los vehículos que dispongan de plaza de garaje podrán acceder.

Por otro lado, la celebración de la carrera San Silvestre provocará diversos cortes de tráfico que afectarán entre las 18.00 y las 19.15 horas de forma generalizada a toda la ciudad, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Las principales zonas afectadas son las siguientes: Duque de Lerma: se cortará entre las 8.00 y las 21.00 horas, ya que allí se ubica el arco de salida y meta Marqués de Mendigorría: se cortará entre las 8.00 y 21.00 horas la calle Marqués de Mendigorría, desde la glorieta del Lucero hacia Puerta de Bisagra; no obstante, se podrá acceder desde las distintas bocacalles, pero en sentido hacia la Avda. Madrid.

Calle de la Carrera se cortará desde la Rotonda Azarquiel, de 15.00 a 19.30 horas aproximadamente El eje entre las rotondas Alfonso VI y Puerta de Bisagra, se cortará de 16.00 y 19.30 horas.

El eje vial comprendido entre la Puerta de Bisagra y la Plaza de Zocodover: se cortará de 16.00 y 19.30 horas aproximadamante, que incluye Real del Arrabal, Venancio González y calle Armas.

La alternativa, exclusivamente para los usuarios del Túnel de Sindicatos, Cuesta Capuchinos, clientes del garaje Alcázar y hoteles, podrá efectuarse por las calles Unión y Paz, desde Azarquiel, Doce Cantos y Cervantes.

Entre las 18.00 y 19.15 horas quedarán afectadas por el paso de la carrera diversas calles y entradas o salidas del casco histórico: calle Real, Puerta del Cambrón, Santo Tomé. Ángel, Ciudad, plaza del Ayuntamiento, Núñez de Arce, Armas y Real del Arrabal, así como sus colindantes.

El tráfico se cortará puntualmente previo a la llegada de la carrera por el itinerario descrito, abriéndose secuencialmente al paso de la misma.

Entre las recomendaciones entre las 16.00 y 19.30 horas, para los vehículos procedentes de las carreteras de Piedrabuena y Navalpino que se dirijan a los barrios de Santa Bárbara y Sta. Mª de Benquerencia, o hacia Madrid, se recomienda utilizar la carretera de circunvalación del Valle –Ronda Toledo– (dependiendo de su procedencia se recuerda el uso de la Ronda Suroeste, CM-40).

Asimismo, el uso de la CM-40 y A-42 se recomienda para los vehículos procedentes de Madrid, Ciudad Real, Santa Mª de Benquerencia, Polígono industrial o Santa Bárbara que pretendan dirigirse hacia las carreteras de Piedrabuena, Navalpino o La Puebla de Montalbán.

Entre las 18.00 y 19.15 horas, sólo se podrá acceder o salir del Casco Histórico por la zona del Puente de Alcántara, Azarquiel, Doce Cantos, Paseo de Cabestreros y Carreras de San Sebastián (Cornisa). Por todo ello, recordamos que existen diversos aparcamientos disuasorios en la ciudad y se recomienda el uso del transporte público.

AUTOBUSES URBANOS

A partir de las 15.00 horas la cabecera de autobuses urbanos se instalará en las dársenas de Ronda de Granadal, junto al remonte mecánico y se mantendrá allí hasta la finalización del servicio. Por último y con motivo de la verbena de fin de año, la Plaza de Zocodover se cortará al tráfico desde las 23.30 horas y hasta la finalización.

La alternativa para turismos por calle Santa Fe desde la misma plaza de Zocodover. El acceso por las calles Unión y Paz desde la calle Cervantes queda autorizado exclusivamente a los usuarios del Túnel de Sindicatos, Cuesta Capuchinos, clientes del garaje Alcázar y hoteles; no obstante, se hallará señalizada dicha excepción.