El Silo de este pueblo de Toledo se convertirá en un espacio cultural y turístico

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la cesión gratuita del Silo de Torrijos a este municipio toledano, con el objetivo de crear en el mismo un espacio cultural y de turismo.

Así lo ha anunciado la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, durante una rueda de prensa concedida este martes para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Según ha explicado Padilla, a pesar de titularidad autonómica, el Silo ha contado con otros destinos desde hace décadas, habiendo ejercido de sede de la Asociación Comarcal de ‘Castillos del Medio Tajo’, durante 15 años.

El itinerario para su transformación en un espacio abierto al público destinado a la actividad cultural comenzó en el año 2021, cuando el municipio de Torrijos inició el proyecto.

La administración autonómica se implicó en el desarrollo del mismo ya en el año 2022, con «una colaboración de 30.000 euros procedentes de los fondos del Feader para adecuación de espacios de actividades culturales y locales de ensayo».

En el año 2023 se formalizaron los trámites para la cesión de la propiedad que culminan ahora con la aprobación oficial por parte de la Junta.

De esta forma, el Silo de Torrijos, situado en el camino de Albarreal de Tajo, se transformará en «un centro en el que se desarrollarán actividades de índole musical, fotográfica, pictórica o de cualquier disciplina artística, así como actividades deportivas».