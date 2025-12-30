Dos ayuntamientos de Toledo y uno de Ciudad Real, entre los más «pobres en inversión social» en 2024, según un informe

Toledo, Talavera de la Reina y Puertollano se sitúan entre los ayuntamientos «pobres en inversión social» en 2024, según un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, publicado este martes.

La capital de Castilla-La Mancha dedicó el 4,4% de su presupuesto a inversión social, con una inversión de 60,72 euros por habitante. Le sigue Puertollano, con el 4,8% de su presupuesto y 55,28 euros por habitante, mientras que Talavera destinó un 6,5% de su presupuesto, un total de 56,68 euros por habitante.

A nivel general, un total de 27 de los 404 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que hay en España, el 6,7% del total, han alcanzado la «excelencia» por su inversión en Servicios Sociales, con más de 200 euros por habitante al año. Esto supone un incremento de seis ayuntamientos con respecto al año anterior cuando eran 21.

En concreto, la asociación ha analizado, por undécimo año consecutivo, los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a la partida de ‘Servicios Sociales y Promoción Social’ (Funcional 23 de su contabilidad) con datos correspondientes al Presupuesto Liquidado 2024 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Del análisis se desprende que 27 ayuntamientos alcanzan la «excelencia», con más de 200 euros por habitante al año. Estos representan el 9,5% de la población española con 3.052.548 habitantes. Mientras, 45 son clasificados en la categoría de «pobres» (uno menos que el año anterior), con un total de 3.191.950 vecinos.

Según señala la asociación, la mediana de gasto efectuada por el conjunto de los 404 Ayuntamientos analizados se sitúa en 106,48 euros por habitante, lo que representa un aumento del 4,36% más que el ejercicio precedente, con una inversión total en Servicios Sociales superior a los 4.261 millones de euros, un 6,2% más que en el ejercicio 2023.

ISLA CRISTINA, ALCALÁ LA REAL Y SAN ROQUE, LAS QUE MÁS INVIERTEN

De los datos se desprende que Isla Cristina (Huelva), Alcalá la Real (Jaén) y San Roque (Cádiz) son los ayuntamientos que más invierten en Servicios Sociales, y Galapagar, Aranjuez y Torrelodones (Madrid), los que menos.

Además, el estudio revela que dos capitales de provincia –Barcelona y Bilbao– realizan una inversión social de «excelencia», mientras que Badajoz y Toledo son «pobres» en inversión en servicios sociales.

Por comunidades autónomas, Andalucía, con 18 ayuntamientos, vuelve a ser la que más municipios «excelentes» aporta al ranking. Según explica la asociación esto es «debido fundamentalmente a la incidencia económica que tiene en sus cuentas públicas el Servicio de Ayuda a Domicilio derivado del SAAD (Sistema de la dependencia) y que en esta comunidad autónoma se presta en cooperación con las diputaciones provinciales y las entidades locales mayores de 20.000 habitantes suponiendo una inyección económica importantísima».

EL 40% DE AYUNTAMIENTOS «POBRES», EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Por el contrario, la Comunidad de Madrid aporta el 40% de los ayuntamientos pobres en inversión social de todo el país (el año anterior era el 43,5%) con 18 ayuntamientos incluidos en esta categoría, seguida por la Comunidad Valenciana con 11 (tres más que el año anterior). Entre las dos alcanzan el 65% de los ayuntamientos pobres en Servicios Sociales de todo el país, según el documento.

«Los datos vuelen a reflejar claramente la enorme desigualdad de la inversión en servicios sociales –también entre capitales de provincia– reforzando la teoría de que el ‘Código Postal’ es determinante en la inversión y en los derechos sociales que reciben los ciudadanos, en contraposición a los principios de universalidad y equidad que debieran operar sistemáticamente», ha subrayado la asociación.