Detenidos en Cáceres tras robar un vehículo en la provincia de Toledo

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la compañía de Navalmoral de la Mata (Cáceres) han detenido a tres hombres implicados en diversos hechos delictivos, entre ellos el robo de un vehículo en la provincia de Toledo.

Uno de ellos ha sido detenido además como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Así, la actuación se encuentra vinculada con la sustracción de un vehículo en la provincia de Toledo, que fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario gracias a la rápida respuesta de los agentes.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 20 de diciembre, tras recibirse aviso por la sustracción de un turismo en la provincia de Toledo.

De forma inmediata, desde la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de Cáceres se activó un dispositivo policial en el que participaron varias patrullas, con el objetivo de localizar el vehículo y detener a sus ocupantes.

Fruto de dicho despliegue, una patrulla perteneciente al puesto de Talayuela (Cáceres) consiguió interceptar el turismo en las inmediaciones de la localidad cacereña de Rosalejo.

Al percatarse de la presencia policial, sus ocupantes emprendieron la huida a gran velocidad, realizando maniobras temerarias y una conducción peligrosa, llegando a poner en riesgo al resto de usuarios de la vía.

Finalmente, al alcanzar una zona de difícil acceso para la circulación, los tres ocupantes abandonaron el turismo y continuaron la huida a pie, informa en nota de prensa la Guardia Divil.

En ese mismo momento, los agentes lograron detener a uno de ellos, sobre el cual pesaba además una requisitoria judicial en vigor de detención e ingreso en prisión por delitos contra el patrimonio.

Paralelamente, se estableció un dispositivo de búsqueda para la localización del resto de los implicados, que se mantuvo durante toda la madrugada con la participación de diferentes patrullas de seguridad ciudadana.

Gracias al dispositivo establecido, otro de los ocupantes fue detenido momentos después en las proximidades de la zona.

El tercer individuo fue localizado y detenido por agentes del puesto principal de Navalmoral de la Mata (Cáceres), tras ser requerida su presencia por la aparición de esta persona en la localidad cacereña de Rosalejo.

Una vez identificado, y tras realizarse un cacheo de seguridad sobre el mismo, los agentes localizaron oculto en el interior del forro de su chaqueta diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cerca de 93 gramos de hachís y varias pastillas que resultaron ser metanfetamina.

Por todo ello, se procedió a su detención como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, además de su relación con la sustracción del vehículo.

El turismo sustraído pudo ser recuperado y posteriormente entregado a su legítimo propietario, tras la realización de las oportunas diligencias.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata (Cáceres).