Buenas noticias para los empleados municipales de Talavera de la Reina

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha avanzado la decisión del equipo de Gobierno de aprobar, a fecha de 30 de diciembre de 2024, el pago de la subida salarial del 2,5% a los empleados municipales, una medida que demuestra «un compromiso firme y real con quienes sostienen el funcionamiento diario del Ayuntamiento».

El acuerdo, aprobado en la jornada de hoy, se adelanta al marco legal de hasta tres años previsto en el Real Decreto 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se regulan medidas urgentes en materia de retribuciones del sector público, publicado en el BOE el pasado 3 de diciembre. El pago efectivo se realizará en las primeras semanas de enero de 2026.

Gregorio ha reafirmado que el Ayuntamiento de la Ciudad de la Cerámica, con esta medida, toma la iniciativa y se anticipa al resto de municipios en retribuir a sus empleados públicos, conforme a la subida salarial establecida para el año 2025.