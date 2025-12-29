Incendio de madrugada en este pueblo de Toledo; hay una joven herida

Una mujer de 29 años ha resultado afectada por inhalación de humo en el incendio de una vivienda unifamiliar registrado en la madrugada de este lunes en la localidad toledana de Montesclaros.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a INFO CLM, el aviso se recibió a las 02:44 horas. El incendio se produjo en una vivienda situada en la calle Pozo Lobero, iniciándose en la planta baja del inmueble por causas que, por el momento, se desconocen.

Como consecuencia del fuego, la mujer, con iniciales S.P.G., que residía en la vivienda, tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios y fue trasladada en UVI móvil al Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

En el operativo intervinieron efectivos de los Bomberos de Talavera, la Guardia Civil y los servicios sanitarios de urgencias.