Herido un trabajador de la perrera de Toledo tras el brutal ataque de un perro

Un trabajador de la perrera de San Bernardo de Toledo, ubicada a la altura del kilómetro 4 de la carretera CM-4000, ha resultado herido este lunes tras ser mordido en la cara y las manos por uno de los animales.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 11.52 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI, que ha atendido y trasladado hasta el Hospital General Universitario de Toledo a este hombre, de 45 años. También han acudido al lugar efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.