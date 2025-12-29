El sorteo de la Bonoloto deja más de 38.000 euros en Talavera de la Reina

Ha sido gracias a un boleto de segunda categoría (cinco aciertos + complementario)

29 diciembre, 2025
El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo ha dejado 38.802 euros en Talavera de la Reina (Toledo) gracias a un boleto de segunda categoría (cinco aciertos + complementario).

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha informado este lunes en una nota de prensa de que este boleto, sellado en el despacho receptor situado en la avenida de Pío XII número 98, es uno de los tres premiados en esta categoría en el sorteo de este domingo.

Los otros dos boletos han sido validados en Las Palmas de Gran Canaria y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes.

La combinación ganadora en el sorteo de este domingo ha sido 47, 02, 17, 43, 09, 06, complementario 30 y reintegro 2. 

