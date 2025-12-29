CCOO Castilla-La Mancha denuncia la falta de personal en la residencia de Mensajeros de la Paz en este pueblo de Toledo: «está comprometiendo seriamente el bienestar y seguridad de las personas residentes»

Las residencias de Mensajeros de la Paz llevan tiempo sin contratar ni sustituir a las trabajadoras necesarias para mantener un servicio digno, según ha denunciado CCOO Castilla-La Mancha, que ha señalado que «la escasez de personal impide cubrir correctamente las necesidades de cuidado, atención y acompañamiento que requieren las personas mayores y dependientes lo cual vulnera los estándares mínimos de calidad asistencial».

El sindicato ha explicado en nota de prensa que la asociación gestiona actualmente 18 residencias en la región y que la situación «es preocupante, especialmente, en la residencia de Pantoja (Toledo) donde la falta de personal está comprometiendo seriamente el bienestar y seguridad de las personas residentes».

El caso ya se ha puesto en conocimiento de la Consejería de Bienestar Social, según CCOO, que ha indicado que a la falta de recursos humanos se suman, además, «importantes deficiencias técnicas y materiales que impiden a las trabajadoras realizar su labor garantizando su salud laboral. Carencias que suponen un riesgo para la plantilla, exhausta por la carga física y emocional, y para los propios residentes».

Además, la entidad mantiene «importantes deudas económicas con el personal» y a día de hoy se adeuda el plus vacacional correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025, así como el pago del complemento de antigüedad a una parte de las trabajadoras, derechos reconocidos que siguen sin abonarse de manera injustificable.

«Resulta especialmente grave que una organización que se presenta públicamente como referente en la atención social y en la defensa de las personas más vulnerables permita estas prácticas, que precarizan a las trabajadoras y ponen en riesgo a los residentes. Es por ello que desde CCOO exigimos a la administración regional que vele y haga cumplir que se cubran las bajas y permisos, y que aumente la ratio de personal para dar una atención digna», ha indicado.

A Mensajeros de la Paz le exige «la contratación inmediata del personal necesario para garantizar la atención; la subsanación urgente de las deficiencias técnicas y de seguridad; el abono inmediato de todas las cantidades adeudadas a la plantilla así como transparencia y responsabilidad en la gestión de los centros» pues «las trabajadoras no pueden seguir sosteniendo con su esfuerzo y su salud un sistema que hace aguas. Su profesionalidad hace que los residentes estén atendidos a costa de su salud. La dignidad de los y las residentes y los derechos laborales no son negociables.