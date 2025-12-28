Lo que acaban de descubrir desde Toledo en la médula espinal del ratón podría cambiarlo todo

Investigadores del grupo de Neuroprotección Molecular del Hospital Nacional de Parapléjicos, centro del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han elaborado un atlas transcriptómico del segmento lumbar de la médula espinal en ratón adulto que ofrece una visión detallada de la diversidad celular de esta región crítica para el control motor y sensorial.



“Un atlas transcriptómico es una especie de guía molecular detallada que cartografía qué genes se activan en cada tipo de célula, en cada tejido u órgano y en diferentes estados: sanos, enfermos, etapas de desarrollo, etcétera”, explica el líder de este trabajo, Pablo Ruiz-Amezcua, que se ha publicado en la portada de la revista científica BioTech y que constituye un recurso de referencia para la comunidad neurocientífica internacional.



El equipo, que forma parte del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (IDISCAM), analizó más de 86.000 núcleos celulares procedentes de 16 muestras recogidas en cinco estudios previos.



Gracias a técnicas avanzadas de secuenciación de ARN y al uso de potentes herramientas informáticas, consiguieron distinguir todas las grandes familias de células presentes en la médula espinal —como neuronas, astrocitos, oligodendrocitos y microglía— e incluso describieron 17 subtipos neuronales diferentes con un nivel de detalle sin precedentes.



La aportación de los ‘genes silenciosos’



Los genes silenciosos son aquellos que, aunque forman parte del ADN, no se expresan activamente para producir una proteína, permaneciendo inactivos o “apagados”, lo cual es fundamental para la regulación celular y otras funciones.



La novedad principal del estudio es la inclusión sistemática de ARN no codificantes (ncRNA) -como lncRNAs y pseudogenes- en los análisis de agrupamiento y marcadores. Aunque estos ncRNA representan solo en torno al diez por ciento de la información registrada por célula, su expresión resultó ser altamente específica de determinados tipos celulares, actuando como marcadores clave para diferenciarlos.



“Al integrar la fracción no codificante del transcriptoma, hemos detectado señales de identidad celular que no se observan al analizar únicamente genes codificantes”, explica Pablo Ruiz-Amezcua. “Este atlas constituye un punto de partida para futuras investigaciones sobre plasticidad, lesión y regeneración en la médula espinal”.



Un recurso para la comunidad científica



Además de ofrecer una fotografía de referencia del tejido sano, este atlas transcriptómico proporciona datos y scripts reproducibles que podrán ser reutilizados en investigaciones sobre lesión medular, estimulación epidural o enfermedades neurodegenerativas.



“Se trata de un recurso de gran valor para descifrar la enorme complejidad del sistema nervioso central y orientar nuevas líneas de investigación”, concluye Amezcua.