La Diputación de Toledo relanza los Paseos Naturales: rutas guiadas para descubrir la provincia

La Diputación de Toledo ha relanzado este curso el programa de Paseos Naturales por la provincia de Toledo, una iniciativa que cumple ya su XVIII edición y que invita a los ciudadanos a descubrir la naturaleza, el patrimonio y rincones únicos de la provincia a través de una cuidada selección de ocho rutas distribuidas por toda la geografía toledana.

Los paseos naturales de la Diputación de Toledo gozan de una enorme demanda por parte de los vecinos de la provincia, que esperan cada año su publicación para apuntarse y disfrutar así del medio ambiente toledano y conocer alternativas de turismo rural, al tiempo que descubren lugares singulares del mapa provincial, según ha informado la Corporación provincial en nota de prensa.

Este año se ha decidido volver a los orígenes del programa, siendo rutas guiadas por personal educativo de la propia Diputación y personal conocedor del paraje de cada municipio donde se desarrolla cada ruta, para realizar verdaderos paseos de disfrute por la naturaleza acompañados de las explicaciones oportunas en cada momento.

La temporada se inició el 4 de octubre en Yepes y acabará el 16 de mayo de 2026 en Garciotum. En el conjunto de las ocho rutas seleccionadas los participantes encontrarán la esencia del territorio, con la diversidad de flora y paisajes, heterogeneidad geológica, muestras de patrimonio cultural y otra variedad de elementos atractivos de todas y cada uno de los pueblos y comarcas visitadas.

Todavía quedan cinco rutas por celebrarse en San Martín de Pusa, El Romeral, Esquivias, San martín de Montalbán y Garciotum.

INSCRIPCIÓN Y HORARIOS

Los paseos son gratuitos e incluirán el seguro de accidentes. Todas las propuestas están accesibles en la página web de la Diputación, fruto de la colaboración con los ayuntamientos y las asociaciones sin ánimo de lucro participantes. L

os participantes solo tienen que rellenar la solicitud creada para tal efecto en la web de la Diputación y trasladarse particularmente hasta el inicio de la ruta, que será igualmente el de la finalización de la misma.

El periodo de solicitud para cada uno de los paseos quedas abierto un mes antes de la celebración de estos. La duración de los paseos está en torno a las cuatro horas, comenzando generalmente a las 10.00 horas en el punto que se informe a los participantes y terminando alrededor de las 14.00 horas.