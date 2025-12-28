Brutal accidente en un pueblo de Toledo: hay cinco heridos

28 diciembre, 2025 - 20:43
Cinco personas han resultado heridas este domingo en un accidente de tráfico por una colisión frontal de dos turismos en Pelahustán (Toledo) y dos de ellas han sido trasladadas al Hospital General Universitario de la capital.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que el aviso se ha producido a las 17:25 horas por un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 15 de la CM-5005 en el término municipal de la localidad toledana.

De los cinco heridos, tres han ido por sus propios medios al centro de salud de Escalona para ser atendidos y los otros dos han sido trasladados en una UVI y una ambulancia de Urgencias al Hospital de Toledo.

Además de los recursos sanitarios, también se han desplazado hasta el lugar del accidente efectivos de la Guardia Civil.

