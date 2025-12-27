12.000 euros para la inclusión: la Diputación de Toledo refuerza el proyecto ‘Emociona-T’

La Diputación de Toledo ha reafirmado su cooperación con las personas con discapacidad intelectual y sus familias al aprobar una nueva ayuda de 12.000 euros a Down Talavera, con el objetivo de desarrollar el proyecto ‘Emociona-T: Apoyo Socioemocional a la Persona con Síndrome de Down y Otras Discapacidades Intelectuales’.

Este convenio de colaboración responde a la solicitud de la asociación, dada la singularidad y el interés social del proyecto. La cuantía aprobada será destinada al financiamiento del personal técnico (una trabajadora social y una psicóloga) que llevará adelante el programa, cifrado en un presupuesto total de 15.399,20 euros, de los que esta aportación cubre una parte esencial, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

El Gobierno de la Diputación comparte la filosofía del proyecto ‘Emociona-T’, que nace con la vocación de ofrecer un acompañamiento centrado en la persona y en su bienestar emocional, dirigido a niños, niñas, adolescentes y personas adultas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales.

Incluye actividades individuales y grupales, complementadas con intervenciones en el entorno familiar, promoviendo la educación emocional adaptada, la autonomía personal y la participación activa.

Así, se busca mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, fomentar relaciones saludables, dar visibilidad al colectivo y favorecer su inclusión real en la comunidad.

Con esta nueva colaboración, la Diputación se suma al «compromiso histórico» que mantiene con Down Talavera, ya que en ejercicios precedentes había apoyado proyectos destinados a mejorar la calidad de vida y la integración social de personas con discapacidad intelectual.

Gracias a convenios anteriores, la Institución ha contribuido al desarrollo de programas de capacitación, integración sociolaboral, educación emocional y otros recursos esenciales para el colectivo.

La Diputación de Toledo reitera con este nuevo convenio su «apuesta» por «políticas sociales que garanticen igualdad de oportunidades en toda la provincia», reconociendo la labor de las asociaciones como Down Talavera y su contribución a una sociedad más justa, solidaria e inclusiva.