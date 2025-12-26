Lo que descubrió la Guardia Civil dentro de una furgoneta en Toledo: iba camino a Madrid con esta mercancía

La Guardia Civil ha detenido a una persona en Cabañas de la Sagra (Toledo) cuando transportaba un cargamento de 153 kilogramos de marihuana envasada al vacío que iba a ser distribuida en distintos puntos de la Comunidad de Madrid.

Los hechos tenían lugar cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Villaluenga de la Sagra localizaban un vehículo detenido en el arcén en el kilómetro 55 de la autovía A-42, a la altura del término municipal de Cabañas de la Sagra (Toledo), según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El vehículo se encontraba con las luces apagadas y sin ningún tipo de señalización. Al interesarse por el estado del conductor, este mostró una actitud nerviosa y manifestaba a los agentes que no podía continuar la marcha al haberse quedado sin combustible cuando se dirigía a Madrid.

Tras la identificación del conductor y la inspección del vehículo, los agentes localizaban en el interior de la furgoneta numerosos paquetes transparentes que contenían una sustancia herbácea de color verde, que aún envasada al vacío, desprendía un fuerte olor.

Una vez comprobado que se trataba de marihuana, se contabilizaban alrededor de 150 paquetes, procediéndose a la detención de un varón de 36 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública por de tráfico de drogas.

Con esta actuación la Guardia Civil ha evitado la puesta en el mercado de una importante cantidad de marihuana, cuyo valor aproximado asciende a 300.000 euros.