Descubre a los galardonados en los Premios Talento Joven 2025 de Toledo

La segunda gala de los Premios Talento Joven 2025 volverá a convertir Toledo en el epicentro del reconocimiento al talento joven, consolidándose como una cita «imprescindible para reconocer la excelencia, el esfuerzo y la innovación de la juventud de la ciudad y la provincia».

El fallo de esta edición, que se celebrará el próximo 2 de enero a las 19.00 horas en el Teatro de Rojas, ha recaído en un jurado multidisciplinar, formado por referentes del ámbito académico, cultural, deportivo y asociativo, según ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

Concretamente por Borja Alonso, delegado de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo; Sara Bargueño, ganadora del premio Talento Joven 2024 en la categoría de Cultura; Neomotions (Cristian y José), ganadores del premio Talento Joven 2024 en la categoría de Emprendimiento; Rubén Guio Soler, vicepresidente de la asociación ESN UCLM Toledo; Lucas Bua, ganador del premio Talento Joven 2024 en la categoría de Deporte Individual; y María Tello e Irene Sánchez-Escribano, ganadoras del premio Talento Joven 2024 en la categoría de Mención Especial de Toledo.

Así, este año, en la categoría de Educación se otorga el galardón Talento Joven 2025 a la Asociación de Debate del Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (ADET). En la categoría de Deporte Individual la galardonada es la atleta olímpica María Varo; mientras que en la categoría de Deporte de Equipo el premio recae en la Unión Deportiva Santa Bárbara.

En cuanto a la categoría de Cultura el premio Talento Joven 2025 es para el artista toledano Javier Alcolea; y el de Artes Escénicas, para el Grupo Unicorn de Merevel; y el grupo ‘Los Mauri’ se alza esta edición con el premio Talento Joven 2025 en la categoría de Creación Musical.

Por otro lado, ‘Soy la Mona’ de Celia Espinosa, es la ganadora del premio Talento Joven 2025 en la categoría de Emprendimiento y, por último, la Asociación Afanion es la galardonada en la categoría de Asociacionismo y Voluntariado.

Además, el jurado ha otorgado cuatro menciones especiales destinadas a reconocer la trayectoria de personajes que han trascendido su ámbito de origen y se han convertido en referentes de éxito, profesionalidad y ejemplo para los jóvenes.

En concreto, las menciones especiales de los premios Talento Joven 2025 se otorgan a los árbitros toledanos Javier Alberola Rojas y Noelia Gutiérrez; el actor de la Puebla de Montalbán Álvaro Rico; los hermanos Carlos y Roberto Valle, de la localidad manchega de Consuegra; la futbolista Aitana Bonmatí; la nadadora artística, Iris Tió; y el nadador de sincronizada Dennis González.

De esta forma, los premios Talento Joven 2025 refuerzan su compromiso con la visibilización del potencial joven, destacando iniciativas que contribuyen al desarrollo social, cultural y económico, y que sirven de inspiración para las nuevas generaciones.