Momentos de tensión en el casco histórico de Toledo tras un incendio en un piso

Los servicios de emergencia han precintado una casa, por riesgo de derrumbe, en Toledo tras el incendio de una vivienda, que ha dejado un afectado por humo.

Según ha informado el 112 a EFE, el incendio de la vivienda, ubicada en la calle del Barco, se ha notificado a las 7:56 horas de este miércoles y a la zona se ha trasladado la policía local y los bomberos.

El único herido, un hombre cuyos datos de afiliación no se conocen, se ha trasladado por sus propios medios a un centro de salud tras haber sido afectado por el humo.

Fuentes del Ayuntamiento de Toledo han indicado a EFE que el incendio se ha producido en una vivienda ‘okupada’, por una estufa, cuando no había nadie dentro, y los bomberos ya han sofocado el fuego.