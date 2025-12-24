Impactante accidente laboral en Toledo: evacuación aérea tras una caída

Un trabajador de 45 años ha sido trasladado al hospital, este miércoles, en estado grave, tras precipitarse del tejado de la granja en la que trabajaba en La Puebla de Montalbán (Toledo).

Los servicios de emergencia han recibido la llamada pasadas las 10:00 horas de este miércoles, después de que el hombre se cayera del tejado, por lo que han acudido un médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital básico y la Guardia Civil.

Según ha informado el 112 a EFE, el hombre ha sido trasladado en helicóptero, en estado grave, al Hospital de Toledo.