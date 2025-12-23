Paso clave para el Meta Data Center en Talavera: los detalles

La Consejería de Fomento ha publicado una resolución para someter a información pública en materia de expropiación forzosa el proyecto de singular interés (PSI) Meta Data Center Campus en Talavera de la Reina, promovido por la mercantil Zarza Networks, SL.

Zarza Networks, SL, perteneciente al grupo empresarial Meta Platforms, promueve la tramitación y aprobación de un PSI para desarrollar un Campus de Centro de Datos en Talavera de la Reina (Toledo), ubicado a aproximadamente a 12 kilómetros al oeste del núcleo urbano, en el Polígono Industrial de Torrehierro, Fase 2.

Este centro albergará las operaciones y el equipo de tecnología de la información de la empresa empleado para producción digital, procesado y almacenamiento de datos que permitan dar servicio a través de sus aplicaciones, expandiendo su capacidad informática y de servidores, convirtiéndose así en un centro clave para España y el sur de Europa.

La ejecución del PSI se realizará sobre la base de los correspondientes proyectos técnicos que concretan las infraestructuras, edificaciones y obras complementarias de urbanización previstas en el mismo.

El suelo interior del ámbito en que se va a desarrollar la actuación se ha adquirido por compraventa de los terrenos a las personas propietarias. Fuera de la extensión del ámbito, como parte del PSI, y de acuerdo con el artículo 19 del TRLOTAU, se resuelve el adecuado funcionamiento de las obras e instalaciones que constituyen su objeto, mediante la realización de cuantas otras son precisas, tanto para la eficaz conexión de aquellas a las redes generales correspondientes, como para la conservación de la funcionalidad de las infraestructuras y los servicios ya existentes.

Para llevar a cabo estas conexiones exteriores se requieren obras que se han concretado en el Proyecto de conexión exterior a Red de Alta Tensión y en el Proyecto de acceso a carretera TO-1287, de la red de carreteras de la Diputación Provincial.

Para dotar de suministro eléctrico en alta tensión al centro de datos son necesarias las obras de conexión desde el Nudo de Calera y Chozas, mediante líneas eléctricas subterráneas y aéreas. Además, para alcanzar los puntos de suministro se contempla una intervención soterrada en media tensión.

Asimismo, para que el centro de datos pueda comenzar su funcionamiento es esencial la modificación del actual acceso rodado desde la carretera TO-1287, con una nueva glorieta, así como la modificación del trazado de la vía pecuaria Colada del Camino Real, que actualmente cruza por el centro la zona destinada a dicha glorieta.

Resulta imprescindible, para garantizar su continuidad e integridad, alterar dicho trazado fuera de este ámbito, trasladándolo a la parte sur de la nueva rotonda, que queda libre de obstáculos que pudieran afectar al tránsito ganadero.

Al no haberse llegado a acuerdos con la totalidad de las personas propietarias de las parcelas en que se proyectan estas conexiones exteriores, es necesario la tramitación del correspondiente expediente expropiatorio respecto a las mismas, resultando afectadas 29 parcelas por el proyecto de suministro eléctrico y 3 por el proyecto de acceso a la carretera TO-1287, todas en el término municipal de Talavera de la Reina.

Por todo ello, la Consejería de Fomento ha resuelto tramitar el expediente expropiatorio mediante el procedimiento de tasación conjunta, designar beneficiaria de la expropiación a la mercantil promotora Zarza Networks, SL y someter el expediente expropiatorio a información pública por el plazo de un mes.

De esta manera, quienes puedan resultar personas interesadas podrán formular las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo que concierne a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos.

Esta documentación se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en un periódico de los de mayor circulación de la provincia de Toledo y en el Tablón de Anuncios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios).

Se podrá acceder a la documentación del proyecto de expropiación a través del Portal de Transparencia (https://transparencia.castillalamancha.es) y el proyecto estará disponible también en los servicios centrales de la Consejería de Fomento, en la Delegación Provincial de Fomento en Toledo y en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

Del mismo modo, se ha resuelto notificar individualmente las tasaciones a las personas que aparezcan como titulares de bienes o derechos en el expediente, mediante traslado literal de la correspondiente hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de valoración, para que puedan formular alegaciones en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación.

Se procede igualmente a publicar en el BOE la presente resolución y a dar audiencia al Ayuntamiento de Talavera de la Reina por plazo de un mes.