LOTERÍA NAVIDAD | Vendido en Toledo un Cuarto Premio

El número 78.477 ha sido agraciado con uno de los dos Cuartos Premios, premiado con 200.000 euros a la serie, 20.000 al décimo.

El número ha sido vendido, entre otros lugares, en Toledo, en la adminsitración número 12, ubicada en la calle Comercio

COBRO DEL PREMIO DEL SORTEO DE LA LOTARÍA DE NAVIDAD 2025

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.