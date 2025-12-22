LOTERÍA DE NAVIDAD | El 41.716, otro premio para Toledo

El 41.716, séptimo quinto premio, deja una serie en 'La Caprichosa' en Toledo

infoCLM Send an email 22 diciembre, 2025 - 13:43
Varias personas ven como los niños del Colegio de San Idefonso cantan los números premiados durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraor - Eduardo Parra - Europa Press

El número 41.716 ha resultado agraciado con el séptimo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. La administración ‘La Caprichosa’ en la calle comercio 27 ha repartido una serie de este número.

El número fue cantado a las 13.25 horas en el octavo alambre de la novena tabla.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

infoCLM Send an email 22 diciembre, 2025 - 13:43
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba