Una celebración muy especial para una vecina de este pueblo de Toledo

La delegada provincial de Bienestar Social, Rosa Quirós, se ha unido al homenaje que el pueblo de Camarenilla (Toledo) ha rendido a su vecina Purificación Gómez Sánchez al cumplir 100 años.

El Ayuntamiento de Camarenilla ha organizado una celebración muy especial en la residencia de mayores ‘Conde de Orgaz’, donde vive la Purificación Gómez, junto a su familia y compañeros y compañeras y a la que también ha asistido el alcalde, José Manuel de Miguel, y miembros de la corporación municipal y en la que ha también ha querido felicitarla personalmente la delegada de Bienestar Social.

Purificación Gómez Sánchez cumple hoy, 21 de diciembre, 100 años y el reconocimiento del Ayuntamiento se adelantó al pasado viernes con una emotiva celebración en la que fue obsequiada con una placa conmemorativa que le entregó José Manuel de Miguel y que recibió con una gran sonrisas y sincero agradecimiento, según ha informado la Junta en nota de prensa.