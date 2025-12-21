Millonaria inversión de la Diputación de Toledo en el servicio de atención nutricional

La Diputación de Toledo tiene previsto invertir en 2026 un total de 2,43 millones de euros en su servicio de atención nutricional, destinado a personas mayores, vulnerables y dependientes en su propio hogar.

En un comunicado de prensa, la institución provincial ha subrayado que, de cara a 2026, consolida su apuesta por las políticas sociales con «un importante refuerzo» del área de Bienestar Social, Familia y Juventud, y ha señalado que uno de los «pilares fundamentales» de esta inversión será el mantenimiento del Servicio de Atención Nutricional, dotado con 2,43 millones de euros.

Este programa está destinado a personas mayores, dependientes, que viven solas o en situación de vulnerabilidad y garantiza su cuidado en su entorno domiciliario.

Según ha explicado la institución provincial, este servicio se financia con recursos propios de la Diputación, junto con la contribución de los propios usuarios, e impulsa un nuevo modelo de atención integral que refuerza el desarrollo rural a través de una atención más cercana, complementada con apoyo nutricional y reparto de comida a domicilio.

Como novedad, ha destacado que en 2026 este compromiso se articulará mediante una línea específica de subvención dirigida a los ayuntamientos, con el objetivo de que el servicio disponga de línea caliente de comida y que los municipios que lo deseen puedan optar a que lo proporcionen empresas locales.

En el ámbito de las aportaciones municipales, la Diputación pondrá en marcha programas clave para el fomento del empleo juvenil a través de centros y puntos de información juvenil, las becas de excelencia Agustín Ortíz, el programa Dipudeportivo Entidades Locales 2026, así como las iniciativas “Tu Salud en Danza”, “Tu Salud en Marcha” y el programa de armonización y respiro familiar.

Por otro lado, la Diputación de Toledo ha consolidado el convenio con Cáritas Diocesana por importe de 400.000 euros para el ‘Proyecto San José’, destinado a atender a familias con hijos menores en situación de necesidad o vulnerabilidad infantil.

Además, se incorpora el programa de atención educativa infanto-juvenil dirigido a asociaciones y fundaciones de personas con discapacidad diversa o enfermedades raras, con una dotación de 150.000 euros, lo que supone un incremento del 37,5 % en esta aplicación presupuestaria.

Asimismo, se mantiene la aplicación destinada a la convocatoria de ayudas del programa de dinamización demográfica en municipios en riesgo extremo e intensa despoblación.

Ha destacado también la aportación de 400.000 euros a los ayuntamientos para equipamientos sociales, con un incremento del 100 %, destinada a fomentar infraestructuras sociales, especialmente en los municipios con mayores dificultades demográficas.