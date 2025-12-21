Matan a un hombre en un pueblo de Toledo

Un hombre de 33 años ha fallecido este domingo por heridas de arma blanca tras una reyerta ocurrida en el municipio de Cebolla (Toledo).

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que sobre las 5:00 horas de este domingo se ha recibido un aviso de que se estaba produciendo una reyerta en la que han participado varias personas en Cebolla (Toledo), en el transcurso de la cual un hombre de 33 años ha sufrido heridas de arma blanca.

Estas mismas fuentes han indicado que el hombre ha fallecido en el traslado al Hospital Virgen del Prado de Talavera de la Reina (Toledo).

Hasta el momento no se ha habido detenidos por este suceso y la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.