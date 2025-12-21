El Hospital Virgen del Valle de Toledo pone en marcha un recurso para ayudar a las familias de pacientes geriátricos

La Dirección de Enfermería del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha puesto en marcha en el Hospital Virgen del Valle una Escuela de Familias destinada a ofrecer apoyo, educación y orientación a los familiares de pacientes geriátricos, que tiene como objetivo principal proporcionar herramientas que permitan afrontar, con mayor seguridad y bienestar, los desafíos asociados al cuidado de un ser querido durante la hospitalización y tras el alta domiciliaria.

La supervisora de Área de Enfermería del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Eva Clemente, ha explicado que “la Escuela de Familias nace para dar respuesta a las necesidades de acompañamiento de los cuidadores, ofreciéndoles información sobre la enfermedad, recursos para el manejo de la situación emocional y pautas para mejorar la calidad de vida del paciente y del entorno familiar a través de diversos programas estructurados”.

Este espacio formativo, enmarcado en el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria, está compuesto por un equipo multidisciplinar de profesionales formado por fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, enfermeras, TCAE, logopedas y celadores y cuenta con la colaboración de otros servicios del centro.

La Escuela de Familias contempla la realización de dos talleres mensuales dirigidos a familiares de pacientes ingresados o que han pasado por el hospital. Así, se impartirán técnicas adecuadas para colaborar con el equipo de profesionales del hospital o para cuidar al paciente en casa. Además, incluye formación en cuidados postoperatorios, manejo de medicación y realización de procedimientos básicos que garanticen la continuidad asistencial.

Además, los familiares recibirán información clara y accesible sobre las enfermedades y los tratamientos disponibles, lo que les permite comprender mejor la situación clínica y tomar decisiones informadas. También se abordarán aspectos éticos y médicos relacionados con la evolución de la enfermedad.

También se desarrollarán charlas y talleres dedicados a fomentar hábitos saludables, prevenir enfermedades y promover el bienestar tanto del paciente como del cuidador.

Por otra parte, el programa incluye un espacio destinado a gestionar el estrés, la ansiedad y las emociones que surgen cuando un ser querido está hospitalizado. Asimismo, favorecerá el intercambio de experiencias entre familias que viven situaciones similares, creando redes de apoyo.

Los contenidos se centran en orientar a los familiares sobre los cuidados necesarios durante el ingreso y, especialmente, sobre las necesidades que surgen al alta, entre los que destacan la formación práctica sobre deambulación con y sin apoyos, movilización del paciente y transferencias cama-sillón, consejos sobre actividad funcional diaria, estrategias para manejar limitaciones físicas o cognitivas, el manejo del estrés y la evaluación del entorno para adaptarlo a las nuevas necesidades o los cuidados de la piel y prevención de úlceras e infecciones, la toma de constantes, el manejo de ostomías, la alimentación geriátrica y el apoyo emocional.

Con esta iniciativa, las profesionales del centro hospitalario refuerzan su compromiso con una atención centrada en la persona y orientada a mejorar el bienestar tanto de los pacientes como de sus familias, a la vez que pretende capacitar a los cuidadores para favorecer la calidad de los cuidados proporcionando seguridad, autonomía y tranquilidad en un momento especialmente complejo.