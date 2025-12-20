Este centro cultural de Toledo se hermana con otro de Grecia para fomentar intercambios

Los centros culturales Círculo de Arte de Toledo y Epiménides Carob Mill Art and Cultural Center de Heraclion (Creta, Grecia), se han hermanado siendo representados por sus respectivos presidentes, Fernando Barredo y Korina Milàraki, que se encuentra estos días en la ciudad de Toledo habiendo llegado desde Heraclion (antigua Candia), donde se ubica el centro que dirige.

Artistas y gestores culturales de la ciudad en la que naciera el Greco y de la ciudad en la que murió, colaborarán y harán intercambios propiciando especialmente actividades que giren en torno al Greco y a Cervantes, cuya gran novela Don Quijote de la Mancha comienza, mediante la técnica literaria del «manuscrito encontrado» en el Alcaná del Toledo del Siglo XVI, según ha informado el centro cultural toledano en nota de prensa.

También se compartirán proyectos de arte contemporáneo, y se llevarán a cabo coproducciones escénicas y audiovisuales, que serán vistas en ambas ciudades coordinadas por Barredo y Milàraki, que ha devuelto la invitación al primero porque en estos momentos se está traduciendo al Griego en Creta el ensayo de Fernando Barredo Dracos del Greco, que será presentado en Heraclion el año que viene.

A la directora de Epiménides la acompaña una delegación de su centro que incluye al artista nicaragüense afincado en Creta, Léster Grádiz, de nombre artístico Navaho, que participó en el Encuentro Internacional de Artistas en Toledo NEXO 2024, dirigido por Barredo, quien ahora le ha invitado a sumar una obra a la colección Corazones con Alma que coordina, cuya primera entrega se expone actualmente en el Centro Cultural San Clemente de la Diputación de Toledo.