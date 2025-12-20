El papa León XIV concede una distinción honorífica a un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo

El papa León XIV ha otorgado el nombramiento de ‘Capellán de Su Santidad’ al sacerdote diocesano Salvador Aguilera López, delegado adjunto para el rito hispano-mozárabe de la Archidiócesis de Toledo.

En un comunicado de prensa, la Archidiócesis de Toledo ha informado de este nombramiento a Aguilera López, en reconocimiento a su dilatada labor al servicio de la Sede Apostólica.

El título de ‘Capellán de Su Santidad’ es la única distinción honorífica que ha permanecido vigente tras la reforma simplificadora realizada por el papa Francisco en 2014 para el clero secular y se otorga a sacerdotes que han destacado por su servicio y fidelidad.

Según el protocolo eclesiástico, este nombramiento permite al sacerdote vestir la sotana con botonadura y ribetes morados, así como el fajín del mismo color, simbolizando su pertenencia a la Casa Pontificia.

Salvador Aguilera López, nacido en 1982, es oriundo de Ronda (Málaga) y recibió la ordenación sacerdotal en la Catedral Primada de Toledo en julio de 2007 .

Es doctor en Teología y experto en Liturgias Orientales y Rito Hispano-Mozárabe y desempeña desde 2013 su ministerio en el Vaticano como oficial del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

En enero de 2024 fue nombrado consultor del dicasterio para las Iglesias Orientales por el papa Francisco y en la Archidiócesis de Toledo ejerce como delegado adjunto para el rito hispano-mozárabe.