El Ayuntamiento de este pueblo de Toledo descarta impulsar proyectos de plantas de biometano en su término

El Ayuntamiento de La Villa de don Fadrique (Toledo) ha anunciado que apoyará ni impulsará ninguna actuación para la instalación de plantas de biogás o biometano en el término municipal.

En un comunicado de prensa, el alcalde de la localidad, Jaime Santos Simón (PP), ha explicado que ha tomado esta decisión tras un «riguroso estudio de todos los aspectos que implica» y ha señalado que la ha comunicado en el inicio del turno de Ruegos y Pregunta del pleno del Consistorio correspondiente al mes de diciembre celebrado este jueves día 18.

Además, se ha comprometido solicitar a la Junta de Comunidades la paralización del Plan de Biometanización regional hasta que se logre un consenso científico, social y territorial y que que se detengan los expedientes actualmente en trámite hasta que se apruebe la nueva Ley de Calidad Ambiental.

También ha reclamado a la administración regional «estudios independientes, serios y rigurosos» sobre los riesgos para la salud que puedan derivarse de estas instalaciones de las plantas de biogás/biometano, así como de la construcción de la estación depuradora de aguas residuales proyectada en el municipio.