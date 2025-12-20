Buenas noticias para los seguidores del exitoso programa que muestra castillos en Toledo

El programa ’12 meses, 12 castillos, 12 experiencias’ puesto en marcha por la Diputación de Toledo y en el que han participado unas 2.700 personas a lo largo de todo el año, de los más de 300.000 inscritos, continuará en 2026.

La presidenta de la institución provincial, Concepción Cedillo, ha anunciado la continuidad de este programa este sábado, con motivo de su participación en la visita al castillo de Almonacid de Toledo, con la que se clausura la primera edición del programa ‘12 meses, 12 castillos, 12 experiencias’, consolidado a lo largo de 2025 como una de las principales iniciativas de promoción turística y cultural de la provincia.

Durante su intervención, según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, Cedillo ha indicado que este sábado termina la primera edición de una iniciativa de la que ha hecho «un balance extraordinariamente positivo».

Para esta última cita del año, se han inscrito unas 2.000 personas y se han organizado dos pases de 150 personas, uno por la mañana y otro por la tarde.

Los inscritos proceden de toda la provincia de Toledo, de la Comunidad de Madrid, Tenerife, Ciudad Real, Guadalajara, Girona, Cáceres, Córdoba, Málaga, Bilbao, Valladolid, Segovia e incluso Chile.

La jornada en Almonacid ha incluido una ruta de senderismo teatralizado desde el centro del municipio hasta el cerro del castillo, a cargo de la compañía de teatro Atenea, así como la recreación histórica de la Batalla de Almonacid, correspondiente a la Guerra de la Independencia Española de 1809, representada por la Asociación Cultural La Partida de Camuñas en colaboración con otras asociaciones de recreación histórica.