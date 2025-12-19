La suerte sonríe a este pueblo de Toledo: 60.000 euros del segundo premio de la Lotería Nacional

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, que ha recaído en el número 46.845, y que está dotado con un premio de 60.000 euros, ha sido consignado en Ugena (Toledo).

Según ha detallado Loterías y Apuestas del Estado en una nota de prensa, el premio ha sido repartido entre trece administrciones de toda España, entre las que se encuentra la ubicada en la calle Real número 7 de la localidad toledana.

El primer premio del sorteo, dotado con 300.000 euros al número se ha repartido entre nueve adminstraciones de todo el territorio, que han consignado el número 55.398.

Los reintegros han sido para los números 8, 3 y 9.