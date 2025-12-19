Impacto en un pueblo de Toledo: prisión para los dos detenidos por el brutal tiroteo que casi cuesta la vida a un hombre en Burgos

El Juzgado de Instrucción 3 de Burgos ha acordado el ingreso en prisión de los dos detenidos, el pasado martes 16 de diciembre en Seseña (Toledo), por el intento de asesinato de otro hombre en Burgos, al que dejaron gravemente herido tras un tiroteo en plena calle en la tarde del 27 de noviembre.

Están investigados además de por un delito de asesinato en grado de tentativa por otro de tráfico de armas y un tercero de blanqueo, ha informado a EFE el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Los dos hombres fueron detenidos en la madrugada del 16 de diciembre en la vivienda en la que residían en Seseña (Toledo), dentro de una operación policial dirigida por la Policía Nacional de Burgos, con apoyo de la Comisaría General de Policía Judicial y el Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Se trata del supuesto autor material de los disparos y el hombre que lo acompañó hasta Burgos y le dio cobertura para la huida, en un vehículo que también fue incautado durante la operación policial del martes, según la información facilitada por la Policía Nacional.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las nueve de la noche del jueves 27 de noviembre, cuando uno de los detenidos persiguió por la calle Vitoria de la capital burgalesa a la víctima, un hombre de 47 años que resultó herido grave, con cinco impactos de bala: tres en las piernas, uno en el brazo y otro en el torax.

La víctima se refugió en un bar al que no llegó a entrar el tirador, que huyó del lugar con la ayuda del segundo detenido, según la investigación policial. El herido fue ingresado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Burgos, donde se ha ido recuperando de las lesiones sufridas.

La Policía Nacional explicó tras el suceso que la agresión podría responder a un ajuste de cuentas en el ámbito del tráfico de drogas, ya que entre las ropas de la víctima se encontraron cantidades menores de una sustancia estupefaciente.