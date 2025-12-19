Cae el ladrón de los patios interiores: robó en varias ciudades como Talavera de la Reina

La Policía Nacional ha detenido, en una operación conjunta de las Comisarías de Zamora y Talavera de la Reina, a un varón como presunto autor de varios robos con fuerza en viviendas situadas en Zamora, Talavera, Burgos y Ponferrada (León).

Según informa la Policía, el arrestado accedía a los inmuebles escalando por los patios interiores de los edificios, aprovechando la ausencia de los moradores para sustraer principalmente joyas y otros objetos de valor.

La investigaciones se iniciaron en Zamora en el mes de septiembre, tras producirse dos robos en viviendas de la ciudad, a las que el autor accedió mediante escalo y fractura de las ventanas, habiendo sustraído en ambos casos las joyas, dinero y efectos de valor.

El autor mostraba una gran destreza y habilidad para subir a las viviendas de las plantas superiores a través de patios interiores, utilizando los canalones, y entrando posteriormente en las viviendas a través de las ventanas.

Una vez en el interior se hacía con todos los objetos de valor que encontraba, principalmente dinero, décimos de lotería y joyas. Posteriormente, el detenido vendía las joyas sustraídas en establecimientos ‘Compro Oro’, ubicados en diferentes ciudades de España, para así desprenderse de ellas obteniendo cuantiosos beneficios económicos y dificultar la trazabilidad policial.

Paralelamente, y utilizando un ‘modus operandi’ similar se produjeron tres robos en viviendas de la localidad de Talavera de la Reina (Toledo), por lo que la investigación iniciada en Zamora se coordinó con las distintas unidades de la Policía Nacional de las localidades afectadas.

Fruto de las investigaciones, se consiguió localizar al presunto autor de los hechos en la ciudad de Salamanca, por lo que se estableció un dispositivo conjunto para su detención, desplazándose los investigadores de la Comisaría de Zamora y de la Comisaría de Talavera de la Reina hasta esa localidad para proceder a su detención. En el momento de ser arrestado, se le intervino dinero en efectivo y diversos efectos procedentes de los robos.

La coordinación entre las distintas unidades de la Policía Nacional ha sido clave para identificar al presunto autor, seguir sus desplazamientos y proceder finalmente a su detención, consiguiendo los investigadores esclarecer hasta nueve robos con fuerza en el interior de vivienda habitada en diferentes localidades de la geografía española, como Zamora, Talavera, Burgos y Ponferrada, lo que evidencia una alta movilidad y capacidad para cambiar de ubicación de forma rápida, dificultando su localización por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia en Salamanca, quien decretó el inmediato ingreso en prisión, en el Centro Penitencia de Topas (Salamanca).