En el punto de mira: descubren y desmantelan una potente plantación de marihuana en un pueblo de Toledo

La Guardia Civil, en el marco de la operación “MEDINA”, ha desmantelado un cultivo indoor de cannabis sativa (marihuana) en la localidad de Erustes, procediendo a la detención de una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inició cuando agentes del puesto de la Guardia Civil de Malpica de Tajo tuvieron conocimiento de la posible existencia de una plantación “indoor” de marihuana en una vivienda de la localidad de Erustes, debido a los fuertes olores que de forma reiterada procedían de esta.

Una vez recabados los indicios necesarios, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio, localizando en el semisótano dos estancias dedicadas al cultivo de marihuana. En su interior se hallaron unas 1200 plantas de cannabis sativa en diferentes fases de floración, diverso material para el cultivo y la instalación eléctrica necesaria para tal fin.

Durante el registro, en una de las estancias de la vivienda se localizó un revólver municionado y listo para su uso, con seis cartuchos del calibre 38.

El valor estimado de la plantación rondaría los 90.000 euros aproximadamente.

En el dispositivo ha participado la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Toledo.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.