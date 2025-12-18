El centro de formación de alumnos en el sector de la construcción de Toledo tiene fecha de finalización

El Gobierno regional y la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) han presentado este jueves el centro de formación de trabajadores del sector de la construcción que ambos impulsarán en la ciudad de Toledo, que esperan que sirva para formar a 2.500 alumnos anuales y que, si se cumplen los plazos deseados, podría estar terminado «en menos de dos años».

Así lo ha aventurado el presidente de la FLC en Castilla-La Mancha, Manuel Carmona, junto con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, explicando también que la construcción del edificio tendrá un presupuesto de unos cuatro millones de euros.

Carmona ha agradecido al Ejecutivo autonómico la cesión de la parcela, de unos 4.000 metros cuadrados y ubicada en el barrio del Polígono, sin la que habría sido «imposible» levantar un proyecto que va a redundar en el interés del sector pero «también en el de la región», un sector «importante» que tiene que «arrimar el hombro» ante la situación de falta de vivienda.

El objetivo del centro, ha detallado el presidente regional de la FLC –órgano conformado paritariamente por empresarios del sector de la construcción y sindicatos–, es formar a trabajadores no solo en habilitación profesional, sino también en otros aspectos como la prevención y la lucha contra los accidentes laborales.

El edificio, que tendrá 3.000 metros cuadrados de superficie, se dividirá en zonas administrativas, aularios y talleres en forma de nave en las que se dará la formación en las tres ramas constructivas: edificación y obra civil, energía y agua y electricidad y electrónica, que contarán con certificados de profesionalidad.

También se contempla la formación en habilitación profesional, con carnés como los de grúa o andamios, y la ya citada en prevención.

El centro, ha descrito Carmona, contará con espacios amplios y un sistema de climatización eficiente, teniendo la eficiencia energética como un «pilar fundamental». Así, va a contar con aislamiento técnico avanzado, optimización de consumo y materiales y estará edificado con procesos constructivos avanzados y sostenibles.

UNA ENORME SOLUCIÓN A UN ENORME PROBLEMA

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha considerado la presentación de este centro como un «regalo navideño» y un cree que este proyecto supone «una enorme solución» al también enorme problema de la vivienda.

En este sentido, ha explicado que si bien hay problemas tanto de promotores como de compradores para poder acceder a una financiación asequible, aunque dichos problemas se resuelvan hay otro, «la dificultad de encontrar a la mano de obra suficiente en cantidad y cualificación» para abordar las «cientos de miles de viviendas que se tienen que construir en este país».

«Lo que venimos a presentar viene a responder a ese otro gran problema», ha proseguido, ensalzando la labor de la Fundación Laboral de la Construcción y afirmando que este edificio es «mucho más que la suma de todos los ladrillos».

«Estamos hablando de que va a ser un edificio que podremos estar formando a 2.500 alumnos en el sector de la construcción», un sector que, ha asegurado, «está tomando todas las medidas necesarias para dignificar el trabajo».

Al acto de firma también han asistido la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, Silvia López, y la directora general de Vivienda, Salu García Alfaro, así como el secretario general FICA UGT, Raúl Alguacil, y la secretaria General CCOO del Hábitat Maribel Cabañero, ambos, a su vez, vicepresidentes de la Fundación Laboral de la Construcción Castilla-La Mancha.