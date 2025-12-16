Llega a un centro de salud de Toledo con numerosas heridas: se investiga el caso

Un varón de 30 años de edad ha sido trasladado al Hospital Universitario de Toledo con heridas de arma blanca, sufridas en la localidad de Illescas.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a Europa Press que fue el propio varón el que se personó a las 3.19 horas de este martes en un centro de salud del municipio, donde fue atendido por un médico, que ordenó su trasladó al hospital. No han trascendido las causas de la agresión.

En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.