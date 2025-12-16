Denuncian colapso en las Urgencias del Hospital de Toledo 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el colapso que, a su entender, sufre el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo (HUT), que este lunes atendió a 782 pacientes y alcanzó hasta 86 pacientes pendientes de ingreso hospitalario.

En una nota de prensa, el sindicato ha señalado la «enorme presión asistencial», con 782 pacientes atendidos, que supera la «cifra récord» alcanzada el 29 de abril de 2024, con 752 pacientes atendidos, un dato que a su juicio refleja la falta de recursos y una planificación deficiente para hacer frente a las incidencias epidemiológicas.

Así, ha señalado que Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad con la tasa más alta de infecciones respiratorias agudas, con 998,5 casos por cada 100.000 habitantes, y la tercera en infecciones respiratorias que requieren hospitalización (25,6 casos), según los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, del Instituto de Salud Carlos III que ha aportado el sindicato.

Para CSIF, el aumento de las patologías respiratorias cuando aún no se ha alcanzado el pico epidemiológico muestra «los problemas recurrentes del Hospital Universitario de Toledo con carencias estructurales», pues ha denunciado que este lunes por la mañana había 86 pacientes a la espera de ingreso debido a que no hay camas disponibles y que también falta espacio en el propio Servicio.

De hecho, han denunciado que no había ni camillas suficientes para atender a los pacientes.

Asimismo, ha añadido que la «saturación constante» de la Atención Primaria, con una primera línea asistencial «infradotada y totalmente superada» para hacer frente a las contingencias estacionales, ahonda en el deterioro de las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo, un servicio que a juicio del sindicato es «incapaz de anticiparse a situaciones de colapso asistencial y evitar así actuaciones tardías cuando la presión ya resulta insostenible».

En este sentido, el médico de Urgencias y delegado de CSIF Sanidad Toledo, Miguel Ángel González, ha afirmado que la situación el servicio de urgencias es «terrible y además no es un hecho puntual».

«Los profesionales ya no podemos más, estamos expuestos a una sobrecarga laboral insostenible y nos sentimos impotentes ante esta situación», ha denunciado González.

Por ello, CSIF se ha sumado a la concentración que han llevado a cabo los trabajadores del Servicio de Urgencias este martes a las puertas del centro hospitalario.