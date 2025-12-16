Críticas sobre el partido entre CF Talavera y Real Madrid: se piden dimisiones

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera ha pedido la dimisión del concejal de Deportes, Antonio Núñez, ante los «continuos problemas» de gestión y el «abandono» que sufren las instalaciones deportivas y el deporte local tras 30 meses del actual Gobierno local.

Desde el Grupo Socialista han recordado que durante este tiempo las instalaciones deportivas y el deporte local se encuentran «totalmente abandonados por su concejal, quien ni planifica ni da respuesta a los problemas reales de clubes, deportistas y usuarios», según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Un concejal que, tal como han destacado, «comenzó la legislatura con media liberación y que, a los pocos meses, pasó a tener dedicación exclusiva a pesar de no estar donde se le necesita, dedicándose solamente a echar balones fuera y a culpar a otros de su falta de gestión».

Entre los ejemplos más recientes de esta «desidia» por parte del concejal de Deportes «con el beneplácito del alcalde», José Julián Gregorio, el Grupo Socialista se ha referido a la no instalación de gradas supletorias en el campo de fútbol Municipal ‘El Prado’ con motivo del partido entre el CF Talavera y el Real Madrid.

Así, han recordado que el propio concejal aseguró el pasado 9 de diciembre que parte del trabajo estaba ya adelantado y que existían informes de los arquitectos municipales que avalaban la viabilidad de instalar estas gradas. «Sin embargo, a penas dos días antes del encuentro, desde el Ayuntamiento comunican que no se van a instalar por supuestos problemas de seguridad», critican.

Ante esta «contradicción», el Grupo Socialista ha preguntado «qué problemas existen ahora que no existían el día 9 de diciembre» y han pedido al concejal que muestre «qué informe técnico, firmado por un responsable municipal, hay sobre la mesa del concejal para decir que hay problemas de seguridad».

Asimismo, han recordado que en diciembre de 2021, con motivo del partido entre el CF Talavera y el Real Betis, se instalaron gradas supletorias que ampliaron la capacidad del campo en 1.000 localidades «sin que se produjera ningún incidente».

También han señalado que en el campo de fútbol de Guadalajara sí se han instalado gradas supletorias para su partido contra el FC Barcelona, contando con el mismo margen de tiempo que ha tenido el Ayuntamiento de Talavera.

Los socialistas han señalado que la información que les ha llegado apunta que «el verdadero problema es económico, pese a que incluso el propio CF Talavera se ha ofrecido a asumir el coste de la instalación de estas gradas supletorias».

SUSPENSIÓN DEL CAMPEONATO REGIONAL DE NATACIÓN

Desde el Grupo Socialista también se han referido también a la suspensión del Campeonato Regional Absoluto de Invierno de Natación debido a las «deficiencias» que presentaba la piscina climatizada ‘El Prado’ de Talavera, deficiencias que «ya ocurrieron durante el jueves y por las que se tuvieron que suspender cursillos de natación».

Pese a ello, el concejal de Deportes «no se encontraba el domingo en la instalación, a pesar de conocer desde el jueves estos problemas de temperaturas bajas tanto del ambiente como del agua, dejando sin respuesta no solo a la Federación de Natación de Castilla-La Mancha, sino también a los 422 deportistas que estaban inscritos en este campeonato».

Además, han lamentado que «una vez más el concejal haya echado balones fuera, hasta el punto de responsabilizar a la propia Federación cuando el Ayuntamiento no avisó de estos problemas hasta el viernes» y además lo hicieron asegurando que se realizarían las «actuaciones oportunas con el fin de mantener y conservar la temperatura del agua», tal como aparece en el informe trasladado por la propia Federación.

Por todo ello, los socialistas consideran que la situación del deporte en Talavera debido a la «mala gestión y planificación» del concejal de Deportes es «insostenible» y han reiterado la petición de dimisión del mismo.