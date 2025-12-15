Los presupuestos de Talavera en números: los califican de «históricos»

El portavoz del equipo de Gobierno de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha avanzado que los presupuestos del año 2026 superarán los 85 millones, aumentando la cantidad, por tanto, de los de este 2025 que ya fueron «históricos» para la ciudad.

En rueda de prensa se ha referido a la complejidad para elaborar las cuentas municipales del próximo año debido a los proyectos con financiación europea de los Ediles. En estos momentos el propio concejal de Hacienda «está puliendo» las cuentas vinculadas a las últimas previsiones de ingresos que es lo que define un presupuestos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En cuanto a la Junta de Gobierno, García-Barroso ha avanzado que se han aprobado la sexta y séptima certificación del contrato de obra de conservación y puesta en seguridad del Claustro de los Comunes (Casa de los Canónigos) del antiguo Monasterio de Santa Catalina de Talavera de la Reina, ascendiendo a con IVA incluido 25.602,21 euros (la sexta) y la séptima a 47.229,63 euros, mientras que quedan por ejecutar 42.595 euros IVA incluido.

También en Junta de Gobierno se ha aprobado la propuesta de adjudicación del contrato mixto de suministro para la adquisición de juegos, incluida su instalación ‘in situ’, y obra de adecuación de parques infantiles de Talavera de la Reina, a favor de la empresa de Mobiliario Urbano y parques de Castilla SLU por un importe IVA incluido de 271.068,01 euros.

Además, ha salido adelante la propuesta de adjudicación del contrato de servicio para la restauración del retablo mayor y las pinturas de las pechinas de la Basílica de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, a la UTE In Situ, Conservación y Restauración SLU y Sabbia, con un importe con IVA incluido de 280.978,78 euros.