Lamentan la «mala imagen» para Talavera tras suspenderse el Campeonato Regional de Natación

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado la «mala imagen» que ha dado Talavera tras la suspensión del Campeonato Regional Absoluto de Invierno de Natación debido a la «imposibilidad de garantizar las condiciones técnicas necesarias» en la piscina climatizada ‘El Prado’, tal como aparece en el informe remitido por la Federación de Natación de Castilla-La Mancha.

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Enrique Hidalgo, ha recordado que se trata del campeonato por excelencia de la temporada de invierno en la región y que durante este fin de semana ha reunido en Talavera a 422 deportistas pertenecientes a 26 clubes, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Sin embargo, Hidalgo ha denunciado que lo que encontraron los participantes fue la desidia y el abandono del alcalde, José Julián Gregorio, y de su concejal de Deportes, calificando de «lamentable» la suspensión de este campeonato debido a que, al igual que muchas otras instalaciones deportivas de la ciudad, la piscina lleva mucho tiempo en un estado de déficit de mantenimiento «que venimos denunciando desde hace muchos meses».

En este sentido, ha recordado las lesiones producidas en los campos de césped artificial por su mal estado, las goteras de distintos pabellones, los cristales rotos en algunas instalaciones deportivas o la situación vivida recientemente en el patinódromo, donde niños y niñas que practican patinaje han tenido que entrenar iluminados con los teléfonos móviles de sus padres por la falta de iluminación de la instalación.

El portavoz socialista ha explicado que ya el jueves de la semana pasada hubo problemas en la piscina, lo que obligó a algunos clubes a suspender actividades y cursos de natación tanto ese día como el viernes.

De hecho, según el informe de la Federación de Natación de Castilla-La Mancha, el propio Ayuntamiento de Talavera aseguró el viernes que realizaría las «actuaciones oportunas con el fin de mantener y conservar la temperatura del agua en el estado que se encontraba, con el objetivo de permitir el normal desarrollo del campeonato».

No obstante, el mismo texto señala que durante la celebración de la sesión 3 del campeonato se constataron «problemas derivados de la baja temperatura del agua, que fue cayendo durante la competición, lo que afectó al normal desarrollo de la misma y generó preocupación en relación con la salud y el bienestar de los deportistas».

Hidalgo ha lamentado que ni el alcalde ni el concejal de Deportes hicieran aquello a lo que se habían comprometido, que era «mantener y conservar la temperatura del agua», lo que derivó en la suspensión de ese campeonato.

Esta situación provocó, además, que algunas nadadoras sufrieran episodios leves de hipotermia, teniendo que ser atendidas por trabajadores municipales a quienes el portavoz socialista ha agradecido su esfuerzo y trabajo «por intentar mantener estas instalaciones a flote a pesar de la falta de gestión y el desastre organizativo que supone el pacto PP y Vox».

El portavoz socialista también ha criticado que, como consecuencia de la falta de gestión y previsión del Gobierno local, Talavera se encuentra en estos momentos sin piscinas climatizadas públicas abiertas hasta nuevo aviso. Y es que la piscina municipal ‘El Prado’ ha tenido que cerrar por estos problemas de temperatura, pero es que la del Polideportivo José Ángel de Jesús Encinas también está cerrada por obras.

Esta situación, ha subrayado Hidalgo, supone que muchos talaveranos y talaveranas que utilizan con normalidad estas piscinas climatizadas no puedan acceder a ninguna y ha recordado que no solo se utilizan con fines deportivos o de ocio, sino también por motivos de salud.