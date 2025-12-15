La Comisión de Presupuestos del Ayuntamiento de Toledo aprueba las cuentas de 2026: los números

El concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación Ciudadana, Juan José Alcalde, ha presidido este lunes la comisión de presupuestos en la que se han aprobado las cuentas municipales para el año 2026 que ascienden a 119, millones de euros y que ha salido adelante con los votos a favor de los grupos PP y Vox y los votos en contra de PSOE e IU- Podemos.

Un presupuesto que el concejal ha calificado de «sólido y consensuado, enriquecido con aportaciones de todos los grupos políticos, creemos que es un presupuesto bueno; ya lo decíamos al principio, y ahora se ha enriquecido con alegaciones de todos los grupos políticos».

En este sentido, ha remarcado que es la primera vez que un equipo de Gobierno tiende la mano a la oposición para incorporar propuestas positivas para la ciudad, independientemente de su procedencia política. «No hemos mirado de dónde venían las propuestas, sino, si eran buenas para Toledo, y hemos transaccionado enmiendas porque somos conscientes de que entre todos hacemos ciudad».

Alcalde ha calificado las cuentas como históricas, al registrar un crecimiento cercano al 10%, «es un presupuesto histórico con un crecimiento de casi un 10%, hasta los 119 millones de euros, una cifra como nunca se ha alcanzado». Un incremento que permitirá garantizar y reforzar los servicios sociales, con más personal y más recursos, así como un aumento significativo en educación, cultura y juventud.

En materia educativa, el concejal ha explicado que el presupuesto responde al compromiso la educación, partida que «se ha disparado porque queremos mejorar las condiciones de nuestros alumnos con las becas, que llevamos tres años incrementando».

Asimismo, ha recordado que el proyecto incorpora acuerdos plenarios que en otras legislaturas quedaban sin ejecutar, «los plenos están para aprobar cosas y para cumplirlas, y este equipo de Gobierno es consciente de que hay que llevar a cabo los mayores acuerdos plenarios posibles».

Finalmente, el concejal de Hacienda ha reiterado la voluntad de diálogo del equipo de Gobierno de cara a la aprobación definitiva del presupuesto el próximo día 18 en el pleno municipal, apelando a la reflexión de los grupos de la oposición, «no pedimos que nos aprueben las cuentas, aunque sería bueno porque creemos que son buenas y ellos lo saben, pero sí que valoren la abstención como muestra de esa mano tendida y de un acuerdo sincero por un proyecto bueno para la ciudad de Toledo».

El concejal ha concluido reafirmando que el gobierno municipal seguirá manteniendo abiertas las puertas al diálogo, tanto con los vecinos como con todos los grupos políticos, en beneficio del futuro de la ciudad.

DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS ENMIENDAS

En la comisión de presupuestos se han debatido y votado todas las enmiendas presentadas por los grupos. De todas ellas, se ha rechazado la enmienda a la totalidad del PSOE y de las 19 enmiendas parciales presentadas han salido adelante dos de ellas, por unanimidad y ambas con una transaccional presentada por el equipo de Gobierno.

Una de ellas para incrementar la partida destinada al archivo municipal y otra para aumentar la cuantía destinada al control y prevención de plagas, desratización, desinsectación y desinfección de la ciudad de Toledo.

En cuanto a las 16 enmiendas presentadas por el grupo IU-Podemos, también salen adelante dos de ellas con ambas transaccionales presentadas por el equipo de Gobierno, una de ellas, atendiendo un acuerdo plenario para aprobar un descuento para jóvenes en las actividades que se realicen en el Patronato Municipal del Teatro de Rojas; y otra para seguir incrementando las becas destinadas a la Escuela Municipal de Idiomas de la ciudad.

Por otro lado, salen adelante las tres enmiendas presentadas por el grupo municipal Vox para poder abrir las bibliotecas de los barrios de Santa Bárbara y Buenavista durante las mañanas, una medida aprobada también en el pleno municipal; otra de redistribución de una partida de la concejalía de Promoción Económica y una última para destinar una parte de la cuantía destinada a Ayudas a la Cooperación, a otra de ayuda a emergencia social de entidades locales que prestan atención a personas desfavorecidas en la ciudad, como son Cáritas Diocesana de Toledo y el Banco de Alimentos.

Por último, se ha aprobado también la enmienda presentada por el grupo municipal del PP para aumentar la plantilla del área de Turismo en un técnico y un auxiliar administrativo.

VALORACIÓN DE LOS GRUPOS

El Grupo Municipal Socialista ha calificado de «irreales e improvisados» el proyecto de Presupuestos presentado por el equipo de gobierno. «Están abocados al fracaso, como ya han manifestado los técnicos, y van a tener que ser reformados en muchas ocasiones a lo largo del año».

Así lo ha manifestado el concejal socialista Teo García en declaraciones a los medios tras esta comisión. El edil ha explicado que las cuentas no atienden las necesidades reales de los vecinos y vecinas de Toledo, carecen de inversiones para los barrios y tienen los ingresos inflados lo que provocará un desfase presupuestario a mitad del ejercicio o incluso antes.

El PSOE considera que no solo tienen ingresos inflados, sino que hoy en la Comisión de Hacienda han demostrado que muchas partidas presupuestarias estaban infladas y hoy han podido quitar dinero de unas y poner en otras para satisfacer la demanda de Vox y que puedan salir los presupuestos. «En la Comisión de Hacienda han actuado como trileros que es lo que llevan haciendo durante toda la legislatura».

De su lado, el concejal de Izquierda Unida, Txema Fernández, ha dichp que «son unas cuentas que dejan muy poco margen y capacidad de gestión para el Gobierno municipal» y que se han elaborado «sin diagnosticar lo que necesita la ciudad».

Recordaba el portavoz de IU que el equipo de Gobierno podrá «vender» que son los presupuestos más altos pero lo cierto, a su juicio, es que «ni ofrecen sorpresas» y vuelven a estar divididos en partidas presupuestarias que olvidan que los toledanos y toledanas han de ser el centro de la acción municipal.

Esto evidencia, según el edil de IU, la escasa capacidad de maniobra del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo que además «no cree en el ámbito de lo social ni en los derechos humanos porque han aceptado los postulados de la ultraderecha toledana» eliminando partidas de cooperación internacional.

Por último, la presidenta del Grupo Municipal Vox y vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, ha mostrado este lunes su satisfacción por la aprobación en la comisión de las enmiendas presentadas por su grupo a los presupuestos municipales,» gracias a las cuales abrirán por las mañanas las bibliotecas de Buenavista y Santa Bárbara, se pondrá en marcha la Escuela de Estudios Toledanos y se incrementarán las partidas para Cáritas y Banco de Alimentos».

En declaraciones a los medios, tras la comisión, Cañizares ha incidido en que «aunque nos gustaría haber avanzado más en algunas cuestiones, creo que hemos llegado a un buen acuerdo entre el PP y Vox y hemos sacado unos buenos presupuestos, con grandes inversiones para el año que viene».

En este sentido, ha hecho referencia a la concejalía de Seguridad Ciudadana, que ella misma encabeza, para señalar que «afrontará un hito importante, el comienzo de las obras del cuartel de la Policía Local, una reivindicación histórica», mientras que, dependiente de la concejalía de Educación, «se pondrá en marcha la Escuela de Estudios Toledanos».