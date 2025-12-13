Robaban en bancos y establecimientos comerciales de Toledo: hay varios detenidos

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal de alucineros integrado por tres personas de nacionalidad española que se habían especializado robos con fuerza siendo sus objetivos principales entidades bancarias y establecimientos comerciales.

La investigación, en el marco de la operación Cerbero Lagar, se inició en el mes de junio de 2025, tras la perpetración de un robo en una entidad bancaria de la localidad de Campo Real (Madrid) en el cual los autores emplearon un vehículo sustraído para, mediante alunizaje, acceder al interior de la sucursal causando cuantiosos daños materiales, recoge la Benemérita en un comunicado.

Los supuestos autores utilizaban la técnica del alunizaje y su seña de identidad era la sustracción del mismo tipo de vehículo en cuanto a marca y modelo.

Los ahora detenidos han actuado en varios puntos del territorio nacional y se les imputa una veintena de hechos delictivos entre ellos robo de vehículos de alta gama, robo en entidades bancarias y establecimientos comerciales, falsificación de placas de matrícula y pertenencia a grupo criminal.

En los registros domiciliarios llevados a cabo se han intervenido 5.000 euros en efectivo, una pistola simulada, dispositivos para apertura y arranque de vehículos, inhibidores de frecuencia y detectores de dispositivos de seguimiento entre otros.

Les imputan hechos delictivos en distintas poblaciones de Madrid y Toledo. En total los tres autores materiales suman 72 detenciones policiales y dos de los tres supuestos autores ya se encuentran en prisión.