Lluvia de euros en Toledo: la Lotería Nacional deja un importante premio

Parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado y que ha recaído en el número 16.149 ha sido consignado en Ocaña (Toledo), en la administración número 1, ubicada en la Avenida del Parque.

Según ha informado en un comunicado Loterías y Apuestas del Estado, este premio se ha consignado en otras once administraciones: tres de ellas de El Puerto de Santa María (Cádiz) y también en la localidad gaditana de Vallealto; dos de Valencia, en la capital y Aielo de Malferit; así como en Fuentes de Andalucía (Sevilla); El Algar (Murcia); Sant Feliu de Codines (Barcelona); Jaén y Madrid.

Este primer premio está dotado con 600.000 euros al número, mientras que el segundo ha recaído en el 54.299 y ha sido consignado en la localidad vizcaína de Barakaldo.

Los reintegros han sido para los números 9, 5 y 7.