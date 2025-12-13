La Gerencia de Atención Integrada de Talavera participa en un importante proyecto nacional 

La Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha sido seleccionada para formar parte del proyecto nacional Nursing Research Challenge (NRC), una iniciativa pionera destinada a promover la investigación enfermera dentro de las organizaciones sanitarias.



El NRC, promovido por la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) en colaboración con entidades autonómicas, tiene como propósito fomentar una cultura de investigación, impulsar la detección de talento, fortalecer la formación y la difusión del conocimiento, promover la colaboración multidisciplinar y garantizar la transferencia de resultados a la práctica clínica.



Tras una convocatoria competitiva en la que participaron más de 30 instituciones de toda España, el proyecto presentado por la Gerencia de Talavera de la Reina ha sido valorado de forma muy positiva por un comité de expertos, resultando seleccionado para incorporarse a la cohorte 2026.



El compromiso adquirido con este reconocimiento contempla la implementación, durante los próximos cuatro años, de al menos dos recomendaciones por cada uno de los ejes estratégicos del NRC, así como la realización de evaluaciones iniciales, anuales y de sostenibilidad que permitan medir el impacto real de las acciones emprendidas.



La directora de Enfermería de la Gerencia de Talavera de la Reina, Sonia Plasencia, ha destacado que “la investigación enfermera es esencial para seguir avanzando en la calidad de los cuidados. Este reconocimiento nos compromete a incorporar evidencia científica en nuestra práctica diaria”.



Entre las primeras acciones previstas se incluyen el diagnóstico del estado actual de la investigación enfermera en el centro, la formación y mentorías internas dirigidas a profesionales interesados en desarrollar proyectos científicos, la difusión y coordinación de iniciativas de investigación y colaboración entre unidades y la integración de resultados en la práctica clínica, con especial atención a la seguridad del paciente y la calidad asistencial.



La participación en el Nursing Research Challenge supone una oportunidad estratégica para consolidar el papel de la enfermera como agente clave en la innovación en salud, integrar la evidencia científica en el día a día asistencial y fortalecer redes de investigación a nivel nacional.